На Дніпропетровщині затримано угруповання рейдерів

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За його словами, в злочинному угрупованні була чітка ієрархія та структура, зі своїми юристами, підконтрольними комерційними структурами та силовим блоком. Один із його лідерів відомий у злочинних колах «кримінальний авторитет». Під його контролем учасники угруповання «кошмарили» легальний бізнес та займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини. Частину підприємців обкладали «даниною», в інших – відбирали підприємства, перереєстровуючи право власності на підставі фіктивних документів. Тих, хто намагався відновити свої права у правовому полі, залякували, допоки «не зникне бажання» відстоювати свої інтереси.

«Упродовж тривалого часу оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області у взаємодії зі співробітниками обласної прокуратури ретельно займалися документуванням діяльності цього злочинного угруповання, аби зібрати доказову базу. Результатом кропіткої роботи стало затримання лідера та сімох учасників злочинної організації, серед яких – двоє адвокатів. Фігуранти незаконно заволоділи корпоративними правами та майном підприємства, що спеціалізується на торгівлі комплектуючими запчастинами до сільгосптехніки», – розповів Андрій Рубель.

Одночасно із затриманням поліцейські провели 37 санкціонованих обшуків та вилучили гроші, комп’ютерну техніку документи, печатки, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.

Наразі учасникам злочинної організації повідомлено про підозру:

– ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

– ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– ч. ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Прокуратура Дніпропетровської області звернулась із клопотанням до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

«Поліція миттєво реагує на всі факти про спроби рейдерського захоплення. Більше того – напрацьований механізм документування таких злочинів і повернення майна реальним власникам. Тому не варто намагатися самостійно «вирішувати питання» і зволікати зі зверненнями до правоохоронців», – зауважив Андрій Рубель.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України