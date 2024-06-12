На Дніпропетровщини невідомі підпалили автомобіль військових

Вживаються заходи для затримання зловмисників.

Злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вул. Яскравій у м. Дніпро.

На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області