На Донбассе арестован рецидивист, который в Хмельницкой области убил священника и угнал его машину

Суд взял под стражу рецидивиста, подозреваемого в резонансном убийстве священника. Трагедия произошла в Хмельницкой области.

После убийства подозреваемый пытался скрыться в Краматорске. Там и был вскоре задержан…

— 25 июля в лесопосадке возле автобусной остановки около села Лесо-Березовки Летичевского района Хмельницкой области нашли мертвого мужчину. Экспертиза показала, что его убили… У погибшего не было документов и личных вещей. Вскоре удалось установить его личность. Это был 36-летний священник родом из Закарпатья, который в последнее время проживал в Праге. Уже несколько дней он официально считался пропавшим без вести. Кроме того, пропал и автомобиль «Фольксваген Гольф» погибшего… Машину вскоре нашли в лесу недалеко от места трагедии, — рассказала «ФАКТАМ» спикер главка Нацполиции Донецкой области Александра Гаврилко. — Оперативникам удалось установить, с кем священник встречался и общался накануне гибели…

Вскоре оперативники вышли на 28-летнего мужчину родом из Винницкой области. Ранее он уже был неоднократно судим. Подозреваемый приехал в город Краматорск и устроился работать на строительной фирме… Фактически за день мы установили его место проживания. Там его и задержали. У подозреваемого изъяли рюкзак, где обнаружили вещи убитого священника… Под конвоем в наручниках подозреваемого доставили в Хмельницкую область.

— Задержанный был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В том числе и за угон автомобиля… Недавно он досрочно освободился из мест лишения свободы. Постоянно нигде не проживал, — сообщила «ФАКТАМ» прокурор отдела прокуратуры Хмельницкой области Ольга Шистка. — Предварительно известно, что подозреваемый совершил убийство человека, забрал его личные вещи и автомобиль. На угнанном автомобиле он скрылся. Подозреваемый уже сознался в совершении преступления, но настаивает на своей версии… Сейчас назначены ряд экспертиз. По нашему ходатайству суд взял мужчину под стражу без возможности внесения залога.

Открыто уголовное производство по статьям об умышленном убийстве из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством. // Анатолий МЕЛЬНИК, специально для «ФАКТОВ»