На Донеччині членів злочинної групи викрили у привласненні соціальних виплат громадян

Упродовж двох років зловмисники заволоділи коштами громадян на суму 1,4 мільйона гривень. Організатору та його спільникам повідомили підозру.

Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

24-річний організатор, мешканець області, залучив до «схеми» нотаріуса, спеціаліста міського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану та мешканку Донецької області. Аби заволодіти соціальними виплатами громадян, зловмисники виготовляли та використовували підроблені документи на ім’я мешканців тимчасового окупованих районів Донецької та Луганської областей. Надалі без їх відома зверталися до відділень пенсійного фонду для оформлення та отримання пенсії та інших соціальних виплат. Упродовж 2019-2020 років учасники угрупування заволоділи коштами громадян на суму 1,4 мільйона гривень.

На даний час організаторові злочинної групи поліцейські повідомили про підозру за ч. 2, 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам — спеціалісту міського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану — за ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ст. 28, ч. 4 ст. 358, нотаріусу — за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), а мешканці Донеччини — за ч. 4 ст. 190.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України