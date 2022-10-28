За систематичне здирництво з рибалок затримано посадовця регіонального управління Держагентства рибного господарства

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримано керівника структурного підрозділу Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у м. Києві та Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 62-річний посадовець, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, організував схему здирництва за безперешкодний вилов риби у річці Дніпро. Так, за невтручання у господарську діяльність одного з підприємців та не створення йому штучних перешкод у роботі посадовець вимагав щомісячну плату у сумі 20 тисяч гривень. Згодом чоловік збільшив цю суму до 30 тисяч гривень.

У разі відмови керівник підрозділу погрожував підприємцю заблокувати їх законну діяльність шляхом проведення постійних перевірок, а також вжити заходів до скасування відповідного спеціального дозволу.

У ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання фігурантом грошових коштів.

Під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч гривень керівника підрозділу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура