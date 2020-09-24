Миколаївські правоохоронці затримали жителя Одеси на хабарі у $500 співробітнику СБУ
Зловмисник пропонував неправомірну вигоду правоохоронцю за прискорення проведення перевірки відносно двох громадян Іраку з метою подальшого отримання ними посвідок від міграційної служби на постійне місце проживання в Україні.
Сьогодні, 24 вересня, слідчі Центрального відділу поліції спільно зі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури № 1 затримали 36-річного чоловіка під час спроби дати оперуповноваженому УСБУ в Миколаївській області 500 доларів.
Гроші поліцейські вилучили, а правопорушника доставили до відділення поліції.
Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Тривають слідчі дії.Tweet