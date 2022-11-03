«Кар‘єрний зріст» під час окупації не вдався: судитимуть експоліцейського-зрадника

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Полтави обвинувальний акт стосовно експравоохоронця за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній поліцейський під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади перейшов на бік ворога і добровільно погодився працювати в псевдоправоохоронному органі. Виконувати свої обов’язки почав з березня. Окупанти для цього видали йому вогнепальну зброю та автівку, розмальовану літерами «Z».

Зрадник навіть намагався «сформувати» колектив, агітуючи своїх колишніх колег до співпраці з ворогом.

Також обвинувачений очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на «перевірку». У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії.

Крім того, обвинувачений показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових. І навіть чергував з російськими військовими та бойовиками «ДНР» та «ЛНР», а у вільні дні привозив на блокпости та передавав окупантам продукти харчування, воду та цигарки.

Представники країни-агресора оцінили «старанність» обвинуваченого та призначили його у липні «начальником відділу карного розшуку» у псевдооправоохороному органі окупантів в смт Шевченкове Куп’янського району. «Очільник» контролював діяльність відділу, затримував місцевих мешканців та особисто допитував їх. І так само продовжив чергувати на блокпостах.

Чоловіка судитимуть заочно.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура