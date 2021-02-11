Викладачів навчального закладу Запоріжжя викрито на системному хабарництві

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури двох викладачів одного з вищих навчальних закладів м. Запоріжжя викрито під час одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, працівники закладу освіти за попередньою змовою систематично вимагали та отримували хабарі від студентів за вирішення питань щодо успішного складання екзаменаційних сесій, державних іспитів, зарахування заліків, курсових та дипломних робіт. Під час досудового розслідування задокументовано факти отримання хабарів як у грошовому, так і матеріальному вигляді. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди складає понад 200 тис грн.

Правоохоронці затримали викладачів в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Заходи з викриття проводились прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України та слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури