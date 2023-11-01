На Одещині затримали фальшивомонетника, який налагодив діяльність «банкнотного цеху»

Спеціалізувався «художник» на виготовленні банкноти номіналом 500 грн. Вартість такої підробки становила 150 грн. Поліцейські затримали фальшивомонетника під час збуту ще однієї партії «липових» грошей.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції встановили, що до протиправної діяльності причетний 43-річний житель м. Арциз. Чоловік власноруч виготовляв підроблені банкноти національної валюти України номіналом 500 грн, які збував за 150 грн за купюру. Фальшивомонетник роздруковував дві сторони купюри, склеював їх та фломастерами й олівцями доводив банкноту до «товарного» вигляду.

Поліцейські, прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з працівниками обласного управління УСБУ затримали ділка одразу після продажу підроблених 47-х 500-гривенивих купюр у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Загалом в ході оперативної роботи задокументовано збут 75 тисяч фальшивих гривень.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ноутбуки, чорнила, краску, клей, кольорові олівці, лезо, саморобний пристрій з ультрафіолетовою стрічкою для перевірки купюр, експериментальні зразки підроблених купюр номіналом 500 грн, факсимільний папір, чорнові записи.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України