На Донеччині до довічного ув’язнення засуджено іноземця, який вбив 14-річну дівчину

За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала у суді Костянтинівська окружна прокуратура, чоловіка визнано винним у необережному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження та умисному вбивстві, скоєному з метою приховати інше кримінальне правопорушення (п. 9 ч. 2 ст. 115, ст. 128 КК України).



Прокурором у суді доведено, що 14 вересня 2019 року, о 00:30, 39-річний громадянин Молдови, який влітку звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад, познайомився на зупинці громадського транспорту у м. Костянтинівці з 14-річною дівчиною, яка втекла з дому та перебувала у розшуку.

Після нетривалої розмови чоловік повів неповнолітню у безлюдне місце, де вступив з нею у статеві відносини. У подальшому, злякавшись, що потерпіла повідомить про його протиправні дії поліції, засуджений почав душити потерпілу руками, а коли вона втратила свідомість, двічі вдарив її у шию і один раз в обличчя розкладним ножем.

Від отриманих поранень дівчина померла на місці, а зловмисник з метою приховування слідів вбивства затягнув тіло жертви в очерет біля ставку та з місця злочину зник.

Суд погодився з беззаперечними доводами прокуратури та засудив вбивцю до довічного позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури