На Донеччині п’ятьом кримінальним «авторитетам» оголосили підозру в організації злочинної сходки

До кримінальної відповідальності притягуються колишній та новий «смотрящі» однієї з виправних колоній Донецької області та ще троє учасників злочинної спільноти. Це перша в регіоні справа, відкрита за новою статтею Кримінального кодексу України щодо протидії поширенню злочинного впливу.

У результаті досудового розслідування встановлено, що у лютому 2021 року у виправному закладі на Донеччині відбулася кримінальна сходка. У злочинному зібранні взяли участь п’ятеро авторитетів, четверо з яких відбувають покарання у колонії, ще один — «смотрящий» одного з міст області.

Участь у сходці взяв колишній «смотрящий» колонії – 36-річний авторитет, неодноразово судимий за нанесення смертельних тілесних ушкоджень, грабіж, дезорганізацію роботи установ виконання покарань та інші злочини. У виправному закладі перебуває з 2018 року.

Він склав з себе повноваження та висунув для погодження кандидатуру свого наступника. Особи, що здійснюють вплив на криміногенну обстановку в регіоні, обрали нового керівника, який контролює так званий «общак», призначає «смотрящих» з різних напрямів, а його рішення є обов’язковими для виконання в’язнями.

Співробітники слідчого управління поліції Донеччини спільно з Головним управлінням СБУ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури задокументували кримінальний захід та всіх його учасників. Проведено низку експертиз, обшуків, інших слідчих дій.

П’ятьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці). Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області