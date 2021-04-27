На Донеччині підприємця судитимуть за фінансування тероризму

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Донецька за фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2014 року і по теперішній час керівник одного з приватних підприємств м. Донецька виконує замовлення з пошиття військової форми російського зразка, форменого одягу, в тому числі парадної форми, для співробітників силових структур окупаційної адміністрації Донецької області.

Зокрема, підприємство забезпечує одягом працівників так званих органів внутрішніх справ, доходів і зборів, військових ліцеїв, а також представників НЗФ РФ.

Окрім того, обвинувачений сплачує «налоги и сборы» до псевдобюджету «ДНР», забезпечуючи тим самим фінансування бойовиків.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури