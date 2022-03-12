На Донеччині подружжя підозрюють у передачі окупантам інформації про інфраструктуру м. Покровська

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру подружжю з м. Покровська Донецької області у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у середині листопада 2021 року мешканка м. Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.

У подальшому, протягом грудня 2021 – лютого 2022 року, використовуючи месенджери «Viber» та «Telegram», подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів та розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ. При цьому вони усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави.

Чоловіка та жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України і кожному з них прокурором в порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Офіс Генпрокурора