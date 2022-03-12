На Донеччині подружжя підозрюють у передачі окупантам інформації про інфраструктуру м. Покровська

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру подружжю з м. Покровська Донецької області у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2  ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у середині листопада 2021 року мешканка м. Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.

Передача представнику окупаційної адміністрації РФ інформації про інфраструктуру м. Покровська - на Донеччині підозрюється подружжя

У подальшому, протягом грудня 2021 – лютого 2022 року, використовуючи месенджери «Viber» та «Telegram», подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів та розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ. При цьому вони усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності нашої держави.

Чоловіка та жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України і кожному з них прокурором в порядку ст. 615 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Офіс Генпрокурора

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