На Донеччині поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати (фото)

7 гранат із запалами зловмисник заховав на території свого домоволодіння – закопав у землю. Провівши спеціальні розшукові заходи, поліцейські знайшли вибухонебезпечну схованку.

Працівники сектору кримінальної поліції Дружківського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що 63-річний мешканець зберігає боєприпаси.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта оперативники перевірили всі можливі місця схову та виявили небезпечні предмети закопаними на городі. Поліцейські вилучили 7 бойових гранат із запалами — РГД-5 та Ф-1.

Все виявлене спрямовано на експертизу.

Зі слів правопорушника, він знайшов вказані боєприпаси 4 роки тому біля колишнього коптильного цеху в с. Донський та залишив собі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадуємо, що громадяни, які зберігають вибухонебезпечні предмети незаконно та мають бажання добровільно роззброїтися, згідно з ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності.

Якщо Ви знайшли вибухонебезпечні предмети або маєте інформацію про тих, хто їх незаконно зберігає, повідомте про це за номером 102.

Краматорський відділ поліції Донецької області