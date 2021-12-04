На Донеччині поліцейські встановили водія, який збив двох пішоходів та втік з місця ДТП

Водій ВАЗ збив чоловіків та, не спиняючись, втік з місця аварії. Поліцейські встановили особу зловмисника та знайшли авто, яке він сховав у сусідньому населеному пункті.

ДТП у Лимані сталася вчора, 3 грудня, близько 22.30по вулиці Курортна.

Водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли обіч проїжджої частини. Не зупиняючись,зловмисник уїхав з місця пригоди. В аварії постраждали 46-річні чоловіки. З численними тілесними ушкодженнями їх було доставлено до лікарні.

Для встановлення водія та його автомобіля були задіяні всі служби і працювали одразу за кількома напрямками. Оперативники та дільничні встановлювали та опитували можливих свідків, чергували на в’їздах та виїздах з міста та вивчали записи з камер зовнішнього спостереження. Одна з них зафіксувала момент аварії.

За наявними базами поліцейські встановили всіх власників авто ВАЗ та викрили чоловіка, який скоїв наїзд на пішоходів. Ним виявився 33-річний житель Лимана.

Транспортний засіб водій сховав у сусідньому населеному пункті. Поліцейські виявили на ньому сліди ушкоджень, що свідчать про наїзд.

Також вчора близько 16.30 до поліції Дружківки надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Центральна в Олексієво-Дружківка.

Попередньо встановлено, що 54-річний водій FORD скоїв наїзд на 16-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку.

Повні обставини обох подій з’ясовуються.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Краматорське районне управління поліції Донецької області