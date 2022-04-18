На Донеччині поліція затримала мешканця Миколаївки, який скоїв два вбивства

29-річний чоловік позбавив життя літнього знайомого та наступного дня був викритий правоохоронцями. Надалі поліцейські встановили його причетність до вбивства жінки, яке зловмисник скоїв близько півтора місяця тому та намагався видати за нещасний випадок.

Тіло 67-річного господаря з численними ранами виявили у квартирі в місті Миколаївка поліцейські офіцери громади. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

Над розкриттям злочину працювали оперативники поліції Слов’янська та обласного управління карного розшуку. Опитані сусіди описали двох чоловіків, які іноді приходили до загиблого.

За допомогою поліцейського офіцера громади, який знав місцевий «контингент», оперативники встановили відвідувачів. Правоохоронці з’ясували, що один з них є причетним до вбивства. Підозрюваного розшукали в приватному секторі, де він переховувався у знайомих.

Раніше судимий 29-річний зловмисник провів у місцях позбавлення волі сім років. За його словами, під час сварки з потерпілим він схопив ніж і став бити у голову та шию, потім добивав скалкою. Щоб приховати сліди свого перебування, нападник забрав посуд зі стола, а також викрав телефон та гаманець вбитого.

У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант може бути причетним до ще одного вбивства. Затриманий розповів, що наприкінці лютого посварився зі своєю знайомою та задушив її дротом у неї вдома. Щоб інсценувати пожежу, обклав тіло жінки ганчір’ям і підпалив. Надалі з вулиці спостерігав, як пожежники гасять палаючий будинок.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та п. 13 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

Краматорське районне управління поліції Донецької області