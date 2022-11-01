За процесуального керівництва Київської міської прокуратури ліквідовано міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України та країн ЄС.

За даними слідства, учасники наркокартелю у лютому 2022 року, ще до початку збройної агресії РФ проти України, ввезли на територію України з однієї з країн Південної Америки вантажні контейнери із майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту.

Наркотики вони заховали у мішках зі шлаком, що значно ускладнювало їх виявлення у ході стандартного митного огляду. Під час ретельного огляду контейнерів правоохоронці виявили серед вантажу мішок вагою близько 10 кг з білою порошкоподібною речовиною.

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на весь ввезений вантаж. За результатами довготривалих експертиз у відібраних зразках виявлено майже 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину. Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 24 млн грн.

За наявними даними, частину контрабандного кокаїну учасники угруповання планували реалізувати на території України. Але більша частина нелегального вантажу призначалася для переміщення у країни Європейського Союзу з метою подальшого збуту на європейському ринку.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.