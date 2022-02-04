На Донеччині повідомлено про підозру вбивці 3-річної дитини

За процесуального керівництва Покровської оружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2022 року мешканець м. Курахове перебував вдома зі своєю співмешканкою і трьома малолітніми дітьми. Вночі він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатись, і став примушувати його ходити. Дитина почала плакати, після чого підозрюваний побив її руками, спричинивши численні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер.

Вранці чоловік поклав тіло дитини у сумку, відніс до покинутої ділянки садового товариства за 2 кілометри від будинку, де закопав.

Про зникнення одного з онуків правоохоронців повідомила його бабуся.

Проведеними слідчо-оперативними заходами чоловіка було викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі судово-медичною експертизою встановлено, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора