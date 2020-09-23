На Донеччині судитимуть групу осіб за привласнення ₴1,6 мільйона на пасажирських перевезеннях

Учасники злочинної групи вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, приховуючи більшу частину доходів, отриманих від перевезення пасажирів через лінію розмежування.

У квітні 2020 року учасників злочину викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, співробітники слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що починаючи з 2018 року, службові особи одного з комунальних підприємств вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, занижуючи фактичну кількість пасажирів перевезених через лінію розмежування.

Внаслідок злочинної діяльності зловмисників комунальному підприємству було завдано збитків на 1,6 мільйона гривень.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно шести осіб. Відповідно до ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України обвинуваченим може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Національна поліція України