Судитимуть колаборантку, яка публічно звинувачувала ЗСУ в обстрілах міст

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканка с. Липці Харківського району активно підтримувала «русский мир».

Серед односельців вона публічно та свідомо виправдовувала дії російської армії.

Колаборантка стверджувала, що «росія не обстрілює населені пункти». Вона звинувачувала українську армію в ударах по мирних мешканцях, додаючи, що

ЗСУ це роблять для «красивой картинки».

Наразі обвинувачена має нагоду поділитися своїми поглядами в суді — справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Дізнання — СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура