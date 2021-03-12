У Кремінній жінку взято під варту за підозрою у вбивстві співмешканця

За процесуального керівництва Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури 34-річній місцевій мешканці повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 8 березня 2021 року на ґрунті особистих неприязних відносин між жінкою та її співмешканцем сталася сварка під час розпивання алкогольних напоїв у компанії своїх знайомих. У ході конфлікту підозрювана спричинила потерпілому ножове поранення в область серця, внаслідок чого він помер на місці.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили знаряддя злочину та інші необхідні для встановлення обставин події речові докази.

Жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Кремінський районний суд Луганської області розглянув клопотання прокуратури та обрав підозрюваній безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими відділу поліції № 2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, триває.

За вчинене підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури