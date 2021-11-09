Суддю з Чернігівщини викрили на хабарі у $20 тис.

9 листопада 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Гроші суддя попросив та одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тис. дол. США авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. США – за фактом виконаної домовленості.



Суддю викрили одразу після одержання другого траншу. Особу затримано в порядку ст. 208, ст. 482 КК України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ