Двох черкащан підозрюють у привласненні понад 680 тис. грн. бюджетних коштів:

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури двом жителям міста Черкаси повідомлено про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах шляхом видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник однієї із підрядних організації міста Черкаси під час виконання будівельних робіт за договором підряду, укладеним з державним підприємством області, незаконно заволодів коштами державного бюджету на загальну суму понад 680 тис. грн.

Також у ході досудового розслідування встановлено факт неналежного виконання своїх службових обов’язків особою, яка здійснювала технічний нагляд за якістю та обсягами робіт на вказаному об’єкті будівництва, що дало змогу підряднику заволодіти бюджетними коштами.

На цей час досудове розслідування триває.

Довідково: за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури