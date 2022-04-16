Через «недбалість» митників фірма, афілійована з нардепом, підозрюваним у держзраді, недоплатила мільйони податків

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України). Через їх недбалість держава зазнала 7,8 млн грн збитків.

За даними слідства, протягом 2017-2018 років одне з підприємств, яке належить до сфери впливу підозрюваного у держзраді народного депутата від ОПЗЖ, завозило залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження – легкі та середні дистиляти.

Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, який не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі та середні дистиляти як газовий конденсат. Це дало змогу ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора