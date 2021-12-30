5 років позбавлення волі за одержання хабаря — прокуратура відстояла вирок для двох інспекторів поліції

Київська обласна прокуратура відстояла в суді апеляційної інстанції обвинувальний вирок двом інспекторам поліції за фактом отримання неправомірної вигоди від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурори у суді довели, що двом інспекторам одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Київській області, стало відомо про крадіжку грошей та особу, яка її вчинила. Поліцейські домовилися про зустріч із вказаним громадянином, та повідомили, що у разі сплати ним 10 тис грн, вони не будуть розпочинати кримінальне провадження.

Неправомірну вигоду правоохоронці отримували двома частинами. Після отримання останньої — їх затримали.

Вироком Обухівського районного суду чоловіків визнано винними в отриманні неправомірної вигоди та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 2 роки та з конфіскацією всього належного їм майна.

Не погоджуючись з вироком, обвинувачені та їх захисники подали апеляційні скарги. Київський апеляційний суд, взявши до уваги доводи прокурора, залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги захисників та обвинувачених – без задоволення.

Київська обласна прокуратура