На Донеччині судитимуть жінку, яка мала намір продати власне немовля

У серпні цього року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 000 гривень. Потенційних покупців підшукувала ще будучі вагітною. Поліцейські попередили спробу продажу немовля та спрямували до суду неспростовні докази її причетності до злочину.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з детективами слідчого управління, за процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили породілля, яка мала намір продати свою дитину.

Поліцейські інсценували продаж та затримали жінку під час передачі немовля «новій родині»

Підозрювану було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у торгівлі людьми.

Під час досудового розслідування провину зловмисниці повністю доведено.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Донецькій області спрямували до суду обвинувальний акт за ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

На фігурантку чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Донецькій області