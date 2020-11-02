На Донеччині судитимуть зловмисницю, яка підірвала жінку гранатою

Поліцейські спрямували до суду обвинувальний акт відносно фігурантки, яка встановила на подвір’ї жительки Костянтинівського району розтяжку з гранатою. Внаслідок вибуху потерпілу було травмовано. Обвинувачену судитимуть за замах на вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконне поводження з бойовими припасами.

Співробітники управління карного розшук та детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з Донецькою обласною прокуратурою викрили 49-річну мешканку Луганщини в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт.

Встановлено, що 20 червня цього року зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі вибуховий пристрій, а саме гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки. Під час досудового розслідування детективи з’ясували, що пристрій фігурантка придбала і зберігала вдома всупереч закону.

Жінка встановила розтяжку на воротах будинку, де мешкала її суперниця з родиною. На щастя, потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух, і вона залишилася жива, проте отримала численні осколкові поранення.

За висновками слідства, протиправні дії підривниці загрожували життю багатьох осіб та могли спричинити інші жертви.

Розслідування завершено. Підозрюваній висунуто звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних дій і понад 10 різних експертиз для встановлення особи, яка скоїла особливо тяжкий злочин.

Відділ комунікації поліції Донецької області