На Донеччині вбивця матері 12 років проведе за ґратами

За публічного обвинувачення Краматорської окружної прокуратури місцевому мешканцю ухвалено вирок – 12 років позбавлення волі за скоєння умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що у січні 2021 року чоловік посварився зі своєю матір’ю у їх спільній квартирі. Під час з’ясування стосунків засуджений двічі вдарив жінку у спину кухонним ножем, після чого наніс їй ще два удари руків’ям ножа в голову.

Від проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини з пошкодженням легені і серця жінка померла на місці.

Тіло загиблої через 2 доби виявила його дружина та повідомила про це правоохоронців.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури