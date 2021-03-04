На Донеччині за хабарництво судитимуть ексначальника відділу Пенсійного фонду

Донецькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділу призначення, перерахунку та виплати пенсій одного з районних управлінь Пенсійного фонду у Донецькій області за фактом прийняття пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2020 року 36-річна посадова особа обіцяла розглянути заяву, а у подальшому нарахувати та виплатити недоотриману пенсію померлого пенсіонера громадянину, який не мав для цього законних підстав. Свою «послугу» жінка оцінила у 10 тис грн.

Хабарницю викрито після одержання частини неправомірної вигоди.

Максимальне покарання за вказаною статтею — до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури