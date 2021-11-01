На Донеччині затримали винуватця ДТП, в якій загинула 4-річна дитина

Водій мотоциклу не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. В результаті аварії жінка та її двоє неповнолітніх дітей отримали травми, ще одна дитина загинула на місці. Наразі водія затримано в порядку ст.208 КПК.

Вчора, 31 жовтня, близько 12.40 до чергової частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із постраждалим в смт. Володимирівка Волноваського району.

На місці події слідчі слідчого управління ГУНП в Донецькій області встановили, що 32-річний місцевий мешканець не має права керування мототранспортом та знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Рухаючись на мотоциклі МТ-10 по вул. Руднічній, чоловік перевищив швидкість, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього мотоцикл перекинувся.

В результаті ДТП 29-річна жінка та її двоє дітей 10 та 8 років отримали тілесні ушкодження, а 4-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці.

Встановлено, що всі троє дітей сиділи у бічному причепі не пристебнуті.

Наразі винуватця аварії затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляд тримання під вартою.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Волноваський районний відділ поліції Донецької області