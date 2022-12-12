На Донеччині під час розмінування троє піротехників загинули, двоє – поранені

У Донецькій області під час виконання завдань підірвалися піротехніки – троє загинули, двоє – поранені, повідомляє ДСНС.

“Під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя. // УНН