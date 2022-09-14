На Донеччині працівниця одного з моргів обкрадала загиблих військових

Жінка скористалася загибеллю двох захисників України, викрала їхні банківські картки та влаштувала «шопінг» по крамницях. В умовах воєнного стану крадійці загрожує до 8 років позбавлення волі.

У той час коли військовослужбовці віддають життя за свій народ, деякі громадяни дбають лише про власні інтереси. До поліції Селидового надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала смс-повідомлення про розрахунки з його банківської картки. Так вона зрозуміла, що нею скористалися сторонні.

В результаті оперативних заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до злочину. Викрадачкою виявилася 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

Встановлено, що під час огляду тіла оборонця співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника.

Поліцейські з’ясували, що правопорушниця причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури.

Тривають слідчі дії, готується оголошення підозри фігурантці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Покровське районне управління поліції в Донецькій області