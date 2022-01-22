На Донетчине мужчина ударил знакомую топором

В пгт. Былбасовка Донецкой области 63-летний мужчина ударил знакомую топором.

Вот что стало известно изданию «Криминал».

Как сообщают источники, в вечернее время в полицию поступила информация о получении телесных повреждений 60-летней местной жительницей.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между пострадавшей и ее 63-летним знакомым возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину топором.

Пострадавшая была госпитализирована.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 15 часть 3 и статье 115 часть 1 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины.

На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.