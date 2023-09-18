У Коростені 37-річну жінку затримали за підозрою у вбивстві співмешканця

Уночі 17 вересня до поліції надійшло повідомлення про смерть 46-річного містянина. За словами його співмешканки, чоловік впав та перестав дихати, ймовірно помер. Обставини події з’ясовували працівники слідчо-оперативної групи Коростенського райуправління поліції.

Під час огляду тіла чоловіка правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті, у тому числі й поранення, схоже на ножове. Відтак було призначено судово-медичну експертизу.

Водночас поліцейські з’ясували, що цієї ночі між співмешканцями виник конфлікт на побутовому грунті, який переріс у бійку. Попередньо, 37-річна жінка завдала чоловікові смертельне поранення.

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази та інші свідчення протиправного діяння.

Слідчі затримали жінку у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Їй оголосили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нині триває встановлення всіх обставини події. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Коростенська окружна прокуратура.

Законодавством такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області