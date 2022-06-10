На Львівщині затримано наркозбувачів, які продавали наркотики та психотропи через три Інтернет-крамниці 

До складу групи входило шестеро осіб. Зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи через інтернет-крамниці, попередньо отримуючи кошти на електронні гаманці, а постачав їм «товар» 28-річний мешканець столиці. Постачальника та ще двох фігурантів затримано, їм вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Викрили групу наркозбувачів оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області спільно зі слідчими обласного главку поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що шестеро мешканців Львова, віком від 22 до 29 років, налагодили збут різних видів наркотичних засобів та психотропних речовин, які розповсюджували на території всієї країни. Серед заборонених речовин, які зловмисники пропонували до продажу – канабіс, псилоцибінові гриби, кокаїн, марки «LSD», «MDMA» та різноманітні нарковмісні пігулки. Постачав їм гуртові партії «товару» 28-річний уродженець Донеччини, який на даний час мешкає у м. Києві.

Заборонені речовини зловмисники рекламували через три власні Інтернет-крамниці, а збували як дрібними партіями, через закладки так і гуртовими, за допомогою сервісу поштових відправлень. Кошти за «товар» отримували на електронні гаманці у криптовалюті. Такий «бізнес» приносив кожному з членів групи понад 200 тисяч гривень доходу щомісяця.

Після проведення необхідних оперативних заходів та зібрання необхідної доказової бази поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели вісім санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів. До проведення слідчих дій залучався кінолог зі службовою собакою Львівської митниці ДМС.

В результаті заходів вилучено канабіс, «MDMA», псилоцибінові гриби, грибниці псилоцибінових грибів, кокаїн, марки «LSD», різні види нарковмісних пігулок, фасувальні матеріали, ваги, гаджети та банківські картки.

Крім того, в одного із фігурантів правоохоронці виявили кімнату, обладнану під теплицю для вирощування рослин коноплі.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

Двох членів угруповання та постачальника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 100 тис. грн кожному.

Процесуальні рішення відносно дій чотирьох інших учасників групи будуть прийняті після надходження результатів експертних досліджень.

Відповідно до санкції статті фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України