На Дубровиччині п’яний жорстоко побив палицею батька своєї співмешканки

Вчора близько 18 години із села Селець колишнього Дубровицького району надійшов дзвінок до поліції.

Як повідомляють правоохоронці, 27-річна жінка переконувала, що чоловік погрожує розправитися з нею.

З’ясувалося, що 39-річний чоловік зловживає алкогольними напоями. Того вечора у нього з батьком його співмешканки виник конфлікт. У його результаті той жорстоко побив палицею 62-річного господаря будинку.

У лікарні в потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом склепіння черепа, перелом ноги та забої. Нині він перебуває у реанімації.

Як з’ясувалося, зловмисник уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців і відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення розбійного нападу.

Тепер відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. // Рівне вечірнє