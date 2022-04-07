На гачок шахраїв потрапила жінка, яка врятувалася з Маріуполя

Утікаючи з-під обстрілів, жінка тимчасово поселилась у селі Колоденка. Учора, п’ятого квітня, вона намагалася орендувати житло у Рівному.

Потерпіла знайшла оголошення про здачу квартири на одному із безкоштовних оголошень в Інтернеті. Та, коли жінка переказала завдаток у сумі 1500 гривень, зв’язок із орендодавцем обірвався.

Поліцейські встановлюють осіб зловмисників.

Правоохоронці наголошують громадянам, яким через воєнні дії довелося залишити власні домівки, вкрай обережно ставитися до розміщених пропозицій здачі житла в оренду. За можливості уникайте повної передоплати, а якщо все таки потрапили на гачок шахраїв: зверніться спочатку до поліції, а потім — у найближче відділення банку та заблокуйте номер рахунку, на який здійснювався переказ коштів.

Водночас, нагадуємо, що на Рівненщині працює гаряча лінія для поселення біженців: 0362-400-100 або 098-505-83-25.

Відділ комунікації поліції Рівненської області