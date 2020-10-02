На границе с Молдовой задержали банду подрывников одесских банкоматов

Задержаны пятеро членов банды подрывников одесских банкоматов на границе Украины и Молдовы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

“1 октября в ходе спецоперации полиции и службы безопасности ПриватБанка в Одесской области на границе Украины и Молдовы задержаны пятеро членов банды, в конце августа 2020 года взорвали и похитили деньги из банкомата ПриватБанка в селе Курисов Одесской области”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что у задержанных преступников, которыми оказались пятеро граждан Молдовы 1987-1992 годов рождения, изъяты вещественные доказательства совершенного преступления.

“Принимаются меры по установлению причастности банды молдавских подрывников к аналогичным преступлениям на территории страны”, — отмечается в сообщении.