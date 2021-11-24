На границе задержали иностранца, который украл у жены крупную сумму и бежал в Молдову

В Одесской области пограничники поймали иностранца, который украл у жены 95 тысяч гривен и бежал в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

«Злоумышленника, который накануне украл крупную сумму денег у своей жены и пытался незаконно пересечь государственную границу, обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда», — указали в ведомстве.

Отмечается, что гражданин Молдовы, который проживал в одном из населенных пунктов Лиманского района Одесской области, убегая, прибыл в пункт пропуска “Староказачье” с намерением как можно скорее попасть на свою Родину — в Молдову.

В ведомстве указали, что 39-летний мужчина «так увлекся», что даже не учел тот факт, что паспортный документ, который он предъявил во время пограничного контроля, давно уже недействителен, а разрешенный срок пребывания в Украине закончился несколько лет назад. Кроме того, беглец не мог внятно объяснить происхождение денег, которые он нес прямо в пакете.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Украине его привлекли к административной ответственности.

Ему также грозит и уголовная ответственность по ст. 185 УК “Кража». Сейчас мужчина передан представителям Национальной полиции.