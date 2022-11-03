На хабарі у ₴160 тис. за оренду концертної зали затримано посадовців Національної музичної академії України

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито проректора та директора оперної студії Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказані посадові особи, використовуючи службове становище та діючи у змові, налагодили протиправну схему вимагання коштів за оренду приміщень, що належать Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського та перебувають у державній власності, без укладання будь-яких договорів та угод.

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Так, за один день оренди концертної зали для зйомок рекламного ролику посадовці зажадали від винаймача 160 тис. гривень, що еквівалентно 4 тис. доларів США.

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Передача коштів відбувалася у два етапи. Під час одержання другого траншу у сумі 2 тис. доларів США в одному з підвальних приміщень академії посадовців затримали. У ході обшуків у фігурантів вилучили ще 32 тис. доларів США та 5 тис. євро.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші можливі факти їх протиправної діяльності.

Корупційне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами Правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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