На хабарі у 2000 доларів затримали військового медика
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано начальника медичного пункту однієї з військових частин на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, — повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 2000 доларів США призначався майору за вирішення питання зі звільнення призовника від призову на строкову військову службу.
Першочергові слідчі дії тривають. Проведено обшук в службовому кабінеті офіцера. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Клопотатиме прокуратура про тримання під вартою.
Викрито військовослужбовця прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, та оперативними співробітниками 1 Головного відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. // briz.if.uaTweet