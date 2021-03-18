На хабарі у 2000 доларів затримали військового медика

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано начальника медичного пункту однієї з військових частин на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, — повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 2000 доларів США призначався майору за вирішення питання зі звільнення призовника від призову на строкову військову службу.

Першочергові слідчі дії тривають. Проведено обшук в службовому кабінеті офіцера. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Клопотатиме прокуратура про тримання під вартою.

Викрито військовослужбовця прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, та оперативними співробітниками 1 Головного відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. // briz.if.ua