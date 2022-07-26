На хабарі у $60 тис. викрито співробітника СБУ

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з НАБУ та САП викрили оперативника Служби безпеки на вимаганні хабара.

Він вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість обіцяв «сприяння» у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування. Крім того, запевняв, що підприємцю ніхто не буде перешкоджати у веденні бізнесу у майбутньому.

Свої «послуги» оцінив у 60 тис. доларів США. Його затримали на гарячому в момент передачі всієї суми хабара.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

СБУ докладає усіх зусиль, щоб очистити Службу від деструктивних елементів та зрадників – таким особам не місце в лавах української спецслужби! Курс на очищення Служби продовжується.

Служба безпеки України