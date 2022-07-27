В Мелітополі знайшли тіло зґвалтуваної дівчинки: рідні підозрюють окупантів

Дівчинка-підліток пішла з дому приблизно місяць тому.

У парку окупованого Мелітополя знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому.

Про це повідомляє “РІА Мелітополь”.

Страшну знахідку випадково знайшли місцеві жителі біля міського парку відпочинку ім. Горького. Собака, який грався з господарем, вирив із землі дитячу руку.

На місце події викликали “поліцію”, роль якої виконують ставленики окупантів. Виявилося, що на майданчику для вигулу тварин закопали труп 13-річної дівчинки.

Вона вийшла з дому приблизно місяць тому та не повернулася. Рідні дівчинки стверджують, що перед смертю її зґвалтували та побили. Хоч тіло пролежало в землі стільки часу, збереглися характерні тілесні ушкодження.

Родина підозрює, що до жорстокого вбивства причетні російські окупанти. Вкрай підозріло те, що родичам наполегливо рекомендують не розголошувати обставини та деталі злочину. // УНІАН