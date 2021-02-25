Житель Херсона хотел выехать в Крым с 20-ю кг каннабиса

Житель Херсона пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков стоимостью около 5,6 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачили и задержали жителя Херсона, который через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков (ч. 1 ст. 305 УК Украины)», — сообщили в ОГП.

По данным следствия, мужчина спрятал каннабис в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ.

Стоимость изъятого на «черном рынке» составляет ориентировочно 5,6 млн грн, отметили в ОГП.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.