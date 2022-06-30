На хабарі викрито посадовця Держспоживслужби у Волинській області

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди затримано заступника начальника управління ГУ Держспоживслужби у Волинській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, заступник начальника управління та інші службові особи ГУ Держспоживслужби у Волинській області вимагали від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за безперешкодну видачу дозвільних документів, а також щомісячний платіж у 10 тис. гривень за нестворення у подальшому перешкод у діяльності фермерського господарства.

30 червня 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину заступника начальника управління затримано у м. Луцьк під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також встановлюються інші учасники корупційної схеми.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження УСР у Волинської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура