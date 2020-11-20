На хабарі викрито службовця Відділу контролю за благоустроєм Солом’янської РДА

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 на одержанні неправомірної вигоди викрито головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, державний службовець розробив злочинну схему щодо систематичного одержання з фізичних осіб підприємців та приватних підприємств неправомірної вигоди за не складання адміністративних протоколів про порушення правил благоустрою за розміщенні рекламних вивісок та невжиття заходів до їх демонтажу.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання службовцем неправомірної вигоди в розмірі 17 тис. гривень.

Наразі головному спеціалісту відділу повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно зі слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ в м Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура