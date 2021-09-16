В Одесі 52-річного чоловіка судитимуть за низку статевих злочинів відносно дітей

Від протиправних дій зловмисника постраждали 10 дівчат, вісім з яких не досягли 14-річного віку. Обвинувачуваному інкримінують зґвалтування, розбещення неповнолітніх, а також виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — довічне позбавлення волі.

В ході досудового слідства поліцейські встановили, що протягом кількох років обвинувачуваний під виглядом юнака знайомився в соціальних мережах з малолітніми та неповнолітніми дівчатами. Поспілкувавшись з новою знайомою, чоловік входив до неї у довіру і просив надіслати йому фото інтимного характеру.

Якщо дівчина погоджувалася, зловмисник телефонував їй, представлявся працівником органу, що нібито контролює розповсюдження в інтернеті порнографічного контенту, та, погрожуючи оприлюднити компрометуючі знімки, пропонував зустрітися. Боячись осуду рідних та друзів, потерпілі виконували умови чоловіка, і той, під дією фізичного та психологічного насилля, вступав з ними в інтимний зв’язок, іноді знімаючи все це на свій мобільний телефон.

Правоохоронці довели 26 фактів статевих злочинів та вчинення розпусних дій відносно десяти потерпілих.

Зловмиснику інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.ч. 3, 4 та 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч.ч. 1 та 2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) і ч.4 ст.301(Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – в редакції ККУ 2018 року).

Нині досудове розслідування завершене. Слідчі поліції Одеси за процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури скерували матеріали провадження до суду. Відповідно до санкції вказаних вище статей, максимальне покарання, яке загрожує обвинувачуваному, — довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Одеської області