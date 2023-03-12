На хабарі викрито двох службовців однієї з міськрад на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом службовцям однієї з міськрад за фактом вимагання, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керуючий справами однієї з міських рад вимагав та отримав від підприємця 5000 доларів США. За ці гроші чоловік обіцяв не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне вирішення питання щодо одержання дозволу на земельну ділянку для розміщення двох об’єктів торгівлі.

Крім цього, було викрито на хабарі начальницю відділу архітектури, яка за 12 тис грн оформила комплект документів, у яких визначено місце встановлення цих об’єктів.

Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області та співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора