На хабарництві викрито керівника Держпраці в Івано-Франківській області

СБУ затримала на хабарі начальника Державної служби з питань праці на Івано-Франківщині. Зловмисник вимагав 67,5 тис. грн за «перевірку» знань з охорони праці.

В ході слідства було встановлено, що чиновник вимагав хабар від керівника одного з навчальних центрів. Натомість — обіцяв сприяння в оформленні посвідчень з питань охорони праці.

Посадовець брав по 250 гривень за свій підпис на посвідченнях про перевірку знань з питань охорони праці. Ці посвідчення є обов’язковими для працівників, що виконують роботи, пов’язані з небезпекою.

Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час отримання ним другої частини хабара – 39 тис. грн за підписи на 147 посвідченнях. Першу частину коштів (за 114 підписаних посвідчень) він отримав раніше через посередника.

Під час санкціонованих обшуків в адміністративному приміщенні Управління Держпраці в Івано-Франківській області та за місцем проживання фігуранта вилучено речі та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Посадовця затримано за ст. 208 КПК України. Готується оголошення йому підозри за ч.3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Викриття корупційного механізму проводили Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками ДБР та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ