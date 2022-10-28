У Козятині затримали раніше жителя Одещини, який намагався зґвалтувати жінку

27 жовтня працівники Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції спільно з військовослужбовцями ЗСУ затримали раніше судимого 33-річного жителя Одеської області. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагався зґвалтувати 37-річну жінку. Поліція розпочала досудове розслідування.

Як розповів заступник начальника Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу Дмитро Микитюк, подія сталась близько 23.10 в місцевому парку. Зловмисник зненацька напав на жінку та, заламавши їй руки, повалив останню на землю й намагався її зґвалтувати.

Крики жінки по допомогу почули військовослужбовці ЗСУ, які несли службу неподалік. Вони й припинили правопорушення, затримали зловмисника та викликали наряд поліції.

Як з’ясувалось, чоловік неодноразово раніше судимий за майнові та наркозлочини. У вересні цього року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку.

Наразі правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. За такий злочин затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області